Депутаты Заксобрания Новосибирской области отправили дефибриллятор в военный госпиталь на СВО

Анастасия Андронова собирает гуманитарный груз на СВО. Фото: пресс-служба Заксобрания НСО.
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области продолжают помогать территориям в зоне спецоперации. Как сообщили в пресс-службе областного парламента, накануне вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская и заместитель председателя комитета регионального парламента Анастасия Андронова передали необходимое медицинское оборудование в Старобельский госпиталь ЛНР.
В госпиталь, где работает отряд медиков из Новосибирской области, отправили дефибриллятор. В военном медучреждении проводят множество хирургических операций для спасения раненых бойцов.
Наталия Красовская пожелала бойцам вернуться домой живыми и здоровыми. Фото: пресс-служба Заксобрания НСО.
Тяжело раненных эвакуируют в Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург и другие города.
– Врачи, спасающие ежедневно жизни наших солдат, настоящие герои. Низкий поклон и глубочайшее уважение, – отметила Наталия Красовская, пожелав всем военнослужащим вернуться живыми и здоровыми.
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