В Бердске отключили горячую воду из-за дефекта на трубопроводе

Жители трех домов в Бердске остались без горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 18 апреля, жители трех домов в Бердске остались без горячей воды. Об этом сообщили в администрации города.

Горячую воду отключили по адресам улица Карла Маркса, дом № 15, № 22к1 и улица Ленина, дом № 32. Причина кроется в дефекте на трубопроводе.

Отключения продлятся ориентировочно до 17:00.

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