В Бердске отключили горячую воду из-за дефекта на трубопроводе

Жители трех домов в Бердске остались без горячей воды.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Во вторник, 18 апреля, жители трех домов в Бердске остались без горячей воды. Об этом сообщили в администрации города.
Горячую воду отключили по адресам улица Карла Маркса, дом № 15, № 22к1 и улица Ленина, дом № 32. Причина кроется в дефекте на трубопроводе.
Отключения продлятся ориентировочно до 17:00.
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