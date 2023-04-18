Новосибирские гэбээровцы обнаружили закладку запрещенных веществ

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля, в Центральном районе Новосибирска. Около 11.00 бойцы ГБР-74, находясь в служебном автомобиле неподалеку от дома № 30 по улице Орджоникидзе, обратили внимание на подозрительного мужчину, бродившего по парковке и пинавшего камешки. Перемещения мужчины не были хаотичными - он держал перед собой мобильный телефон, явно используемый в качестве навигатора. «Гвардейцы» поняли, что мужчина ищет закладку, и вызвали полицию, а затем подошли к нему и предложили свою помощь в поиске. Мужчина сказал, что он ничего не ищет, а просто ждет такси. «Гвардейцы» задержали его и забрали телефон, таким образом получив одно из самых важных доказательств противоправных действий - фотографию места закладки. На картинке в мессенджере был изображен неприметный камешек серого цвета, обведенный кружочком.

Вместе с прибывшими к этому времени сотрудниками полиции бойцы ГБР нашли закладку. Внутри камня под слоем гипса ими был обнаружен маленький сверток, обмотанный черной изолентой. Задержанный пояснил, что там должен находиться метадон в количестве 0,3 грамма. Запрещенное вещество он приобрел для собственного употребления с целью избавления от болей, вызванных туберкулезом. Вместе с находкой задержанный был доставлен в отдел полиции № 1.