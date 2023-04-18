Фото и видео сильной метели в Новосибирске 18 апреля появились в соцсетях

Снегопад накрыл Новосибирск днем 18 апреля. Фото: предоставлено читателем.

Во вторник, 18 апреля, в Новосибирске начался сильный снегопад. Видимость на дорогах ухудшилась, метель запорошила улицы.

Видимость на дорогах ухудшилась. Фото: предоставлено читателем.

Читатели КП-Новосибирск прислали в редакцию фото ситуации на дорогах. Деревья, крыши и асфальт покрылись снегом. Кажется, словно в город вернулась зима.

Водители застряли в пробках. Фото: предоставлено читателем.

Из-за изменения погодных условий в два раза выросли цены на такси. Поездка из одного района в другой, которая ранее стоила около 150 рублей, сейчас стоит более 300 рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирцы встали в многокилометровых пробках из-за снегопада.

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