В поселке под Новосибирском два предпринимателя устроили перестрелку из-за отзыва в интернете

Под Новосибирском два владельца шиномонтажа устроили перестрелку. Фото: стоп-кадры видео Telegram-канала Экстренный НСК.

В дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском двое владельцев салонов шиномонтажа устроили перестрелку. Инцидент произошел 15 апреля. Моменты выстрелов попали на запись камер видеонаблюдения, ролик опубликовали в Telegram-канале ОТС «Экстренный НСК».

– Это вообще кто? – спрашивает женщина на видео у одного из участников конфликта.

– Это наш конкурент, – объясняет предприниматель.

Напавший мужчина обвинил второго владельца шиномонтажки в том, что тот якобы оставил о нем негативный отзыв в 2ГИС. После короткой словесной перепалки началась драка. Обиженный бизнесмен выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в пострадавшего, несмотря на то, что между ними стояла женщина.

В пресс-службе главного управления МВД России выясняют, поступало ли заявление в полицию по данному факту.

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