В Новосибирске отработали маршрут троллейбусов с автономным ходом от площади Маркса до аэропорта Толмачево

В Новосибирске отработали новый троллейбусный маршрут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске провели испытания нового троллейбусного маршрута от площади Маркса до аэропорта Толмачево. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска глава департамента транспорта Константин Васильев.

Он отметил, что во время тестовых проездов техника проходила по этому маршруту без сбоев. Осталось выяснить, сколько времени занимает путь до остановки в аэропорту с посадкой пассажиров.

– Когда мы отработаем по времени, нам станет ясно, насколько будет снижаться заряд аккумуляторов в технике, – сообщил Константин Васильев.

Мэр Анатолий Локоть поручил продолжить отрабатывать данный маршрут, чтобы ввести его после получения новых троллейбусов с автономным ходом. По мнению главы города, рейсы будут востребованы у новосибирцев.

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