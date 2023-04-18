В Новосибирске отработали маршрут троллейбусов с автономным ходом от площади Маркса до аэропорта Толмачево

В Новосибирске отработали новый троллейбусный маршрут.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске провели испытания нового троллейбусного маршрута от площади Маркса до аэропорта Толмачево. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска глава департамента транспорта Константин Васильев.
Он отметил, что во время тестовых проездов техника проходила по этому маршруту без сбоев. Осталось выяснить, сколько времени занимает путь до остановки в аэропорту с посадкой пассажиров.
– Когда мы отработаем по времени, нам станет ясно, насколько будет снижаться заряд аккумуляторов в технике, – сообщил Константин Васильев.
Мэр Анатолий Локоть поручил продолжить отрабатывать данный маршрут, чтобы ввести его после получения новых троллейбусов с автономным ходом. По мнению главы города, рейсы будут востребованы у новосибирцев.
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