Умер Валерий Носков – экс-глава Татарского района Новосибирской области

В Новосибирской области умер экс-глава Татарского района Валерий Носков. Фото: Библиотека сибирского краеведения.

В Новосибирской области в возрасте 73 лет скончался бывший глава администрации Татарского района Валерий Носков. Он умер 17 апреля, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Он работал агрономом, был председателем Агропромышленного объединения Татарского района, в 1991 году стал председателем Татарского райисполкома, с декабря – главой районной администрации. Сложил полномочия в октябре 2015 года.

Валерий Ноской является почётным гражданином Татарского района.

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