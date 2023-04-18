Двух жителей Хабаровска оштрафовали в Новосибирске за курение электронных сигарет на борту самолета

В Новосибирске оштрафовали двух пассажиров-курильщиков из Хабаровска.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В новосибирском аэропорту Толмачево поймали двух нарушителей из Хабаровска, которые курили на борту самолета в туалете. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Транспортные полицейские прибыли на борт и обнаружили нарушителей: мужчину и женщину 36 и 37 лет. В отношении хабаровчан составили протокол по административной статье о запрете курения табака на отдельных территориях.
Наказание по этой статье – от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. Нарушителей оштрафовали.
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