Двух жителей Хабаровска оштрафовали в Новосибирске за курение электронных сигарет на борту самолета

В Новосибирске оштрафовали двух пассажиров-курильщиков из Хабаровска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новосибирском аэропорту Толмачево поймали двух нарушителей из Хабаровска, которые курили на борту самолета в туалете. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Транспортные полицейские прибыли на борт и обнаружили нарушителей: мужчину и женщину 36 и 37 лет. В отношении хабаровчан составили протокол по административной статье о запрете курения табака на отдельных территориях.

Наказание по этой статье – от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. Нарушителей оштрафовали.

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