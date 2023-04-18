В Новосибирске двухлетняя девочка застряла в ванной и не смогла выбраться

В Новосибирске двухлетняя девочка оказалась заперта в ванной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на вторник, 18 апреля, в одной из квартир на улице Петухова двухлетняя девочка закрылась в ванной комнате и не смогла открыть дверь сама. Родители забили тревогу и вызвали специалистов. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Спасатели прибыли на вызов около полуночи и вскрыли замок ванной. Дочь передали матери. Помощь врачей ребенку не потребовалась.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирец подвесил щенка на балконе после ссоры с бывшей девушкой.

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