В Новосибирской области 18 апреля похолодает до -11 градусов

В Новосибирск придет похолодание и мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области ночью во вторник, 18 апреля, похолодает до -11 градусов. Об этом сообщают синоптики.

— Ожидается облачность с прояснениями, временами небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до -9…-11 градусов, днем потеплеет до -1…-3 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В среду, 19 апреля, холода еще не уйдут из Новосибирска: ночью температура опустится до -8…-10 градусов, днем потеплеет до 0…+2. Ощутимое потепление ожидается в четверг, 20 апреля: ночью ожидается -5…-7 градусов, днем температура поднимется до +5…+7 градусов.

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