Новосибирцев пригласили на общегородской субботник.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирцев пригласили на общегородской субботник. Он пройдет 22 апреля, в каждом районе города уборка будет организована у памятных мест, в скверах и парках, а также на территории предприятий и учреждений.
— Горожане, желающие принять участие в уборке своих придомовых территорий, для получения хозинвентаря могут обратиться в управляющие организации. Также все желающие приглашаются на районные площадки, — пояснили в мэрии города.
Ранее КП-Новосибирск публиковала точные локации проведения субботников в каждом районе.
Организовывать и контролировать работу на субботниках будет департамент энергетики и ЖКХ. Вывозить мусор будут департамент дорожно-благоустроительного комплекса вместе с администрациями районов.
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