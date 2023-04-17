В Новосибирске льготники получат бесплатный проезд по четвертому мосту

В Новосибирске льготники получал бесплатный проезд по четвертому мосту и остальным платным дорогам. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске льготники получал бесплатный проезд по четвертому мосту и остальным платным дорогам. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

— Льготники смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Такое решение ранее приняли на федеральном уровне, теперь мы совместно с Правительством Новосибирской области и Заксобранием приводим в соответствие региональный закон. Проект закона утвердили на заседании Правительства. Следующий шаг — обсуждение на профильном комитете вместе с областными депутатами, — написал Анатолий Костылевский в своем телеграм-канале.

Напомним, стоимость проезда по четвертому мосту будет различаться для разных видов транспорта. Взимать плату не будут с общественного транспорта, почтовых машин и спецтранспорта, такого как пожарные машины или машины скорой помощи. А вот такси, маршрутки и междугородние автобусы за проезд должны будут платить.

В конце марта ГК «ВИС», занимающаяся строительством моста, сообщила, что завершила сооружение пилона вантового моста в Новосибирске. Сдать мост в эксплуатацию должны до конца 2023 года. Ожидается, что он поможет разгрузить дорожную ситуацию в городе.

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