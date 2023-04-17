В новосибирском музее имени Покрышкина на Маркса установят три самолета

В музее разместят 2 макета боевых самолетов. Фото: https://t.me/tereshkovaave

В музее Новосибирска имени Покрышкина на площади Карла Маркса установят макеты трех самолетов. Об этом рассказали в мэрии города в понедельник, 17 апреля.

— В музее Александра Покрышкина будут представлены экспозиция, посвященная маршалу авиации, трижды Герою Советского Союза, а также макеты легендарных самолетов И-16, Як-7Б, Миг-7, — сообщили в ведомстве.

Как рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина, в музее может появиться интерактивная экспозиция, где посетители смогут услышать рев мотора или попробовать поднять в воздух или посадить самолет на симуляторе.

Музей откроют в здании гостиничного комплекса в центре левого берега. Он расположится в правом крыле на первом этаже — для музея в здании сделают отдельный вход. Общая площадь места для экспозиций — 1200 квадратов.

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