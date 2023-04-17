Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал о денежном содержании контрактников

Евгений Кудрявцев рассказал о том, что в Новосибирской области продолжается набор на военную службу по контракту. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев рассказал о том, что в Новосибирской области продолжается набор на военную службу по контракту. На федеральном уровне принят ряд решений, направленных на выравнивание денежного довольствия мобилизованных военнослужащих и контрактников, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Граждане, заключившие контракт на военную службу с Министерством обороны и находящиеся в зоне СВО, гарантированно получат от 204 до 242 тысяч рублей в месяц, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

Например, замкомвзвода — командир отделения получает от 242 тысячи рублей в месяц, командир отделения — от 232 тысячи рублей в месяц, начальник радиостанции командно-штабной машины и инструктор штаба — от 226 тысяч рублей, старший сапёр и старший водитель-электрик — от 216 тысяч рублей, старший телефонист − от 219 тысяч рублей, гранатомётчик, водитель, повар и пулемётчик получат от 211 тысяч рублей в месяц, стрелок − от 204 тысяч рублей в месяц.

Чтобы поступить на военную службу по контракту необходимо обратиться с заявлением лично, почтовым отправлением или по телефону 8 (383) 304-82-07, 8-913-062-25-99 в пункт отбора или военный комиссариат по месту жительства. Заявку также можно оставить в личном кабинете гражданина на сайте Минобороны России службапоконтракту. рф, и через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале государственных услуг Госуслуги.ру. Горячая линия по вопросам службы по контракту − 117.

Гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ, предоставляются также социальные льготы и гарантии.

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