В Новосибирске простились с женщиной, насмерть сбитой сыном экс-депутата

45-летняя женщина переходила дорогу, когда ее сбила машина. Фото: соцсети

В Новосибирске простились с 45-летней женщиной, насмерть сбитой 21-летним Александром Бушковым — сыном экс-депутата Алтайского краевого Заксобрания. О том, что похороны состоялись в понедельник, 17 апреля, КП-Новосибирск рассказал муж погибшей.

— Инна — любящая жена, мать, ответственный и добросовестный работник. Все эти качества были присущи ей. Она работала в «Первом строительном фонде», шла на работу и не дошла метров 40-50. Ее сбили прямо на перекрестке, не дошла совсем чуть-чуть, — рассказывал вдовец КП-Новосибирск.

Напомним, трагедия случилась рано утром 14 апреля. Парень на Geely Tugella на бешенной скорости сбил сибирячку, переходившую дорогу на «зеленый» по пешеходному переходу на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был позже задержан. По результатам медицинского освидетельствования, он был пьян, но попытался оправдаться, мол, выпил уже после аварии, чтобы «снять стресс». Как выяснилось позже, незадолго до аварии, он заезжал на шиномонтаж, сотрудники которого рассказали КП-Новосибирск, что вел себя молодой человек уже тогда не очень адекватно. Суд отправил лихача в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Этот мажорчик ржал и шатался»: сотрудники СТО рассказали, почему не вызвали полицию, увидев пьяного сына экс-депутата за рулем - через 5 минут он сбил женщину в Новосибирске

Сотрудники СТО рассказали, почему не вызвали полицию, увидев пьяного сына экс-депутата за рулем (подробнее).

«Ее так крутило по асфальту, что слетела вся одежда»: пьяный сын экс-депутата на всей скорости сбил женщину и даже не остановился

В Новосибирске арестовали пьяного сына экс-депутата, который на всей скорости сбил женщину (подробнее).

«Был пьяным, пытался сбежать»: сына экс-депутата, насмерть сбившего женщину, арестовали в рекордные сроки

В Новосибирске сына экс-депутата, насмерть сбившего женщину, арестовали в рекордные сроки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber