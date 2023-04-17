Под Новосибирском главу администрации отправили в отставку из-за утраты доверия

Главу администрации сельсовета отстранили из-за утраты доверия. Фото: https://boltovo.nso.ru/

Главу сельсовета в Сузунском районе Новосибирской области отправили в отставку из-за утраты доверия. Информация об этом появилась в пресс-службе прокуратуры региона в понедельник, 17 апреля.

— В октябре 2022 года глава администрации назначил на должность заместителя свою супругу, что запрещено законом. Меры к урегулированию конфликта интересов он не принял, — сообщили в ведомстве.

Главу сельсовета отстранили единогласным решением местного Совета депутатов. Евгений Долгов был назначен на должность в 2020 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber