В Калининском районе Новосибирска частично закрыли проезд по улице Дунаевского

Ограничения действуют по 30 апреля.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Калининском районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.
− С 17 апреля закрыт проезд по улице Дунаевского в районе административного здания № 23, корпус два, − предупредили в муниципалитете.
Ограничения действуют по 30 апреля. Это связано с аварийными работами на теплотрассе.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе ограничили движение на трех центральных улицах.
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