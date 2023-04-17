В Калининском районе Новосибирска частично закрыли проезд по улице Дунаевского

Ограничения действуют по 30 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининском районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

− С 17 апреля закрыт проезд по улице Дунаевского в районе административного здания № 23, корпус два, − предупредили в муниципалитете.

Ограничения действуют по 30 апреля. Это связано с аварийными работами на теплотрассе.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе ограничили движение на трех центральных улицах.

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