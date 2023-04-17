Лежала в куче мусора: новосибирские волонтеры выхаживают сову, найденную с переломами у теплотрассы

У Танчика диагностировали несколько переломов, ему потребовалась срочная операция. Фото: Центр реабилитации диких животных

Новосибирские волонтеры помогают восстановиться сове, которую обнаружили в критическом состоянии у теплотрассы в Омске. Птичка – длиннохвостая неясыть, лежала в куче мусора. Ее оперативно передали на лечение в Новосибирск. Историю спасения совы рассказали в Центре реабилитации диких животных.

Птицу назвали Татьяной, но позже стало понятно, что это самец. В итоге Татьяна превратилась в Танчика. При осмотре выяснилось, что неясыть получила серьезные травмы. Специалисты диагностировали у нее перелом плечевой кости, коракоида и бедренной кости − все увечья пришлись на левую сторону.

− Уже позднее выяснилось, что в непосредственной близости к месту обнаружения совы расположена железная дорога. И, вероятнее всего, травмы могли быть получены как раз после столкновения с поездом, − предположили волонтеры ЦРДЖ.

Танчику требовалась срочная операция на бедре. Врачи сделали внутреннюю фиксацию кости, что позволило свести к минимуму повреждения мягких тканей. Операция прошла успешно, и сейчас сова проходит специальную терапию.

Говорить о том, сможет ли Танчик вернуться в дикую природу, еще рано. Пока пернатый красавец восстанавливается под наблюдением специалистов.

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