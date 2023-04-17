В Новосибирске на станции метро «Красный проспект» умер мужчина

Мужчина умер на станции "Красный проспект". Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске вечером в понедельник, 17 апреля, на станции метро «Красный проспект» случилось ЧП. Там скончался мужчина.

На место происшествия выезжала скорая помощь, однако спасти человек не удалось. Случилось все около половины шестого вечера.

— Железнодорожным межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту обнаружения в вечернее время 17 апреля на одной из станций метрополитена в городе Новосибирске тела мужчины, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Следователи осматривают место происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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