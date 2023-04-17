В Новосибирске 23 апреля перекроют дороги из-за полумарафона

Движение по некоторым дорогам Новосибирска ограничат 23 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 23 апреля некоторые дороги в Новосибирске перекроют из-за полумарафона. Об этом сообщили в мэрии города в понедельник, 17 апреля.

— В Советском районе пройдет VIII Новосибирский весенний легкоатлетический полумарафон. Движение на некоторых участках автодорог временно прекратят с 8:00 до 14:30, — указано в публикации муниципалитета.

Известно, что забег пройдет по проспекту Академика Коптюга, улице Николаева, а также по проспектам Академика Лаврентьева и Академика Будкера. Более подробно о перекрытии дорог можно узнать на сайте мэрии Новосибирска.

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