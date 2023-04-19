Новосибирец отсудил почти 350 тысяч рублей у мебельщика за кривой шкаф в прихожей

Новосибирец засудил мебельщика за кривой шкаф. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Житель Новосибирска заказал шкаф в прихожую почти за 100 тысяч рублей, но получил кривую мебель. Тогда он решил подать на мебельщика в суд.

Стороны заключили договор на 94 тысячи рублей, заплатил предоплату в 65 тысяч. Через 40 дней мебельщик приехал монтировать шкаф, но покупатель не узнал заказ:

- Цвет фасада шкафа не совпадал с другими частями, при открывании нижней и верхней дверей они бились друг об друга. Нижний ящик царапал пол, обувница покрашена другим цветом и так далее, – сообщается в иске.

Покупатель потребовал устранить нарушения в течение 40 дней, затем прождал еще два месяца с лишним и пошел в суд. Истец решил взыскать штрафы и неустойку в 186 тысяч рублей за все дни просрочки.

- Суд частично удовлетворил иск, потребовав взыскать неустойки за нарушение срока исполнения договоров в 94 тысячи рублей и 92 тысячи рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в 116 тысяч рублей, деньги за счет уменьшения цены работ, расходы на экспертизу и моральный вред, а всего более 348 тысяч рублей, – сообщил в решении Заельцовский районный суд.

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