В СГК рассказали, когда за последние 7 лет отключали отопление

Пока неизвестно, когда отопление отключат в 2023 году.

В СГК рассказали, в каких числах в Новосибирске отключали отопление за последние 7 лет. Информацию КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе компании.

— Решение об окончании отопительного сезона принимает мэр города, исходя из погодных условий, — объяснили в СГК.

Так, в 2016 году отопление отключили 19 мая, а в 2017 — 10 мая. Еще годом позже трубы перестали греть уже 10 мая, а в 2020 и вовсе 23 апреля. В 2021 году отопительный сезон закончился 8 мая.

Как правило, отопительный период заканчивается, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха составляет +8 и выше.

Сейчас новосибирцы видят метель за окнами, а прогнозы синоптиков не сулят резкого потепления. Соответственно, пока о завершении отопительного сезона говорить рано.

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