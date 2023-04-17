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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:04

Новосибирцам запретили выходить на лед Оби и водохранилища с 18 апреля

Это может привести к трагедии
Анастасия ХРОМЫХ
Выходить на лед с 18 апреля категорически запрещено.

Выходить на лед с 18 апреля категорически запрещено.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 18 апреля жителям Новосибирска запретили выходить на лед Оби и Новосибирского водохранилища. Структура льда начнет активно разрушаться, что может привести к трагедии.

Как объяснили в мэрии города, со вторника резко увеличатся сбросы в нижний бьеф Новосибирского водохранилища. Это спровоцирует подтопление ледового покрытия и его постепенное разрушение.

В Оби тоже ожидается повышение уровня воды.

При возникновении ЧП нужно звонить по номерам 112, 231-06-49, напомнили в мэрии.

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