Гендиректор футбольного клуба «Новосибирск» Полищук может уйти с поста

Андрей Полищук — гендиректор клуба с 2022 года. Фото: https://fcnsk.com/
Генеральный директор ФК «Новосибирск» Андрей Полищук может покинуть пост уже в апреле 2023 года. Информация об этом появилась в группе Болельщики ФК «Сибирь» в понедельник, 17 апреля.
По данным паблика, гендиректор уже отправился в отставку. Однако подтвердить это официально в пресс-службе клуба пока не готовы.
— Добрый день! На текущий момент не могу официально подтвердить или опровергнуть эту информацию, — сказал пресс-секретарь ФК корреспонденту КП-Новосибирск.
На сайте клуба указано, что Андрей Полищук стал гендиректором в 2022 году.
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