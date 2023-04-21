«Пропал после развода»: жительница Челябинской области ищет брата из Новосибирска, которого не видела 27 лет

Владимир Ковальков в молодости. Фото: предоставлено Еленой

Жительница Челябинской области Елена Юдинцева ищет своего двоюродного брата Ковалькова Владимира Владимировича, 08.10.1962 года рождения. По ее словам, мужчина учился в Академгородке. После жил в Новосибирске

- Когда мы с ним виделись, то Вова рассказывал, что занимается телефонами. То ли продает, то ли ремонтирует. Мы так и не поняли. В 1993 году он развелся с женой и после этого наша связь оборвалась, - рассказала КП-Новосибирск Елена, двоюродная сестра Владимира.

По словам женщины, она обращалась в полицию, но поиск не дал результатов. Теперь она надеется на силу социальных сетей.

- Вроде как мне находили информацию, что он жил в частном доме в Дзержинском районе, но проверить никак не получилось, - говорит Елена.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении брата Ковалькова Владимира Владимировича, 08.10.1962 года рождения свяжитесь с редакцией по телефону - 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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