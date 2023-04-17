В Бердске будут судить начальника участка МУП, по вине которого рабочий обварился в кипятке

Рабочий сорвался и упал прямо в кипяток. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Бердске предстанет перед судом начальник участка МУП, по вине которого рабочий обварился в кипятке. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

ЧП произошло 22 декабря 2022 года. Начальник участка вместе с бригадой слесарей находился у тепловой камеры, расположенной у дома № 12 по улице Ушакова. Там возникла неисправность, что требовало спуска под землю.

− Начальник участка не распределил надлежащим образом обязанности членов бригады, не обеспечил полное освобождение тепловой камеры от горячей воды до спуска в нее рабочего, не прекратил производство работ в условиях, не отвечающих требованиям охраны труда, и дал слесарю указание спуститься в тепловую камеру, которая была заполнена паром и на дне которой имелась горячая вода, и приступить к производству работ, − рассказали в региональной прокуратуре.

Рабочий начал выполнять поставленную перед ним задачу. В какой-то момент мужчина сорвался и упал прямо в кипяток. В результате произошедшего пострадавший получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей II-III степени. Слесарь обварил 30% поверхности тела, уточнили в СУ СК РФ по НСО.

Также у него развилась ожоговая болезнь с осложнениями. Это создало угрозу для жизни мужчины.

В отношении начальника МУП возбудили уголовное дело. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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