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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:56

В Новосибирскую область переедут еще 43 семьи из Херсона — государство купит им квартиры

В Новосибирской области 43 семьи из Херсона получат квартиры
Данила ШУЛЯК
Скоро по господдержке в НСО переедут 43 семьи из Херсона.

Скоро по господдержке в НСО переедут 43 семьи из Херсона.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Херсонцы переезжают в Новосибирскую область по господдержке — скоро в регионе будут жить еще 43 семьи. Об этом рассказали в областном правительстве.

— Мы начали принимать заявления в конце прошлого года. На сегодняшний день в министерство за данной мерой поддержки обратились 51 человек, 43 сертификата на сумму 139,2 млн рублей уже выданы, – отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По его словам, 23 семьи уже купили себе жилье за счет государства, остальные херсонцы пока ждут подтверждения финансирования.

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