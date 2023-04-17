В мэрии новосибирцев пригласили на субботники на районных площадках

Субботник в Новосибирске пройдет 22 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суббота, 22 апреля, объявлена общегородским санитарным днем. Уборка будет проходить у памятных мест, в скверах и парках, во дворах, на территориях предприятий и учреждений.

— Ежегодно в субботниках принимают активное участие трудовые коллективы, представители профсоюзных и общественных организаций, учебные и досуговые учреждения, воинские части, владельцы и арендаторы помещений. Жители города, желающие принять участие в уборке своих придомовых территорий, для получения хозинвентаря могут обратиться в управляющие организации. Также все желающиеприглашаются на районные площадки, — сообщили в мэрии города.

Центральный округ — начало в 9 часов

— Первомайский сквер;

— откосы по Красному проспекту от путепровода у станции метро «Гагаринская» до ул. Кропоткина (место встречи — Красный проспект, 81 и 92).

Ленинский район — начало в 9 часов

— территория мемориального комплекса «Монумент Славы» (ул. Станиславского).

Кировский район — начало в 9 часов

— сквер у администрации Кировского района и бульвар на ул. Петухова (место встречи —у памятника «Матерям и женам защитников Отечества»).

Дзержинский район — начало в 9 часов

— проспект Дзержинского от ул. Гоголя до ул. Трикотажной (место встречи— проспект Дзержинского, 16).

Калининский район — начало в 10 часов

— Павловский сквер (ул. 25 лет Октября) ;

— сквер «Звездный» (м/рПашино) ;

— Пашинскийсквер (ул. Новоуральская) ;

— Гвардейский сквер (ул. Лейтенанта Амосова).

Советский район — начало в 10 часов

— сквер у памятника воину-освободителю «Алеша» (м/рОбьГЭС) ;

— памятное место "Воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны« (ул. Русская) ;

— сквер у памятника А. И. Демакову (ул. Демакова) ;

— паспорт ул. Иванова (м/р «Щ») ;

— сквер Победы (ул. Ильича) ;

— обелиск памяти об ушедших на Великую Отечественную войну жителях Нижней Ельцовки (м/р Нижняя Ельцовка).

Октябрьский район — начало в 10 часов

— Инюшенский бор (со стороны ул. Выборной) ;

— зеленая зона на ул. Лазурной (у озера) ;

— Сквер Героев Донбасса (ул. Никитина) ;

— территория возле памятника воинам 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии (ул. Василия Старощука) ;

— сквер им. А. С. Грибоедова (ул. Коммунстроевская).

Первомайский район— начало в 11 часов.

— у Арт-цеха «Красный» (ул. Красный Факел, 43).

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