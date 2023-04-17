В мэрии новосибирцев пригласили на субботники на районных площадках

Субботник в Новосибирске пройдет 22 апреля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске суббота, 22 апреля, объявлена общегородским санитарным днем. Уборка будет проходить у памятных мест, в скверах и парках, во дворах, на территориях предприятий и учреждений.
— Ежегодно в субботниках принимают активное участие трудовые коллективы, представители профсоюзных и общественных организаций, учебные и досуговые учреждения, воинские части, владельцы и арендаторы помещений. Жители города, желающие принять участие в уборке своих придомовых территорий, для получения хозинвентаря могут обратиться в управляющие организации. Также все желающиеприглашаются на районные площадки, — сообщили в мэрии города.
Центральный округ — начало в 9 часов
— Первомайский сквер;
— откосы по Красному проспекту от путепровода у станции метро «Гагаринская» до ул. Кропоткина (место встречи — Красный проспект, 81 и 92).
Ленинский район — начало в 9 часов
— территория мемориального комплекса «Монумент Славы» (ул. Станиславского).
Кировский район — начало в 9 часов
— сквер у администрации Кировского района и бульвар на ул. Петухова (место встречи —у памятника «Матерям и женам защитников Отечества»).
Дзержинский район — начало в 9 часов
— проспект Дзержинского от ул. Гоголя до ул. Трикотажной (место встречи— проспект Дзержинского, 16).
Калининский район — начало в 10 часов
— Павловский сквер (ул. 25 лет Октября) ;
— сквер «Звездный» (м/рПашино) ;
— Пашинскийсквер (ул. Новоуральская) ;
— Гвардейский сквер (ул. Лейтенанта Амосова).
Советский район — начало в 10 часов
— сквер у памятника воину-освободителю «Алеша» (м/рОбьГЭС) ;
— памятное место "Воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны« (ул. Русская) ;
— сквер у памятника А. И. Демакову (ул. Демакова) ;
— паспорт ул. Иванова (м/р «Щ») ;
— сквер Победы (ул. Ильича) ;
— обелиск памяти об ушедших на Великую Отечественную войну жителях Нижней Ельцовки (м/р Нижняя Ельцовка).
Октябрьский район — начало в 10 часов
— Инюшенский бор (со стороны ул. Выборной) ;
— зеленая зона на ул. Лазурной (у озера) ;
— Сквер Героев Донбасса (ул. Никитина) ;
— территория возле памятника воинам 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии (ул. Василия Старощука) ;
— сквер им. А. С. Грибоедова (ул. Коммунстроевская).
Первомайский район— начало в 11 часов.
— у Арт-цеха «Красный» (ул. Красный Факел, 43).
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