В Новосибирске Алексея Джулая освободили из зала суда

Алексею Джулаю вынесли меру пресечения. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске в понедельник, 17 апреля, назначили меру пресечения Алексею Джулаю. Его освободили из зала суда.

- Суд не стал изолировать в СИЗО влиятельного застройщика и действующего депутата горсовета. Ему запретили общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями. Алексея Джулая освободили из под стражи, - передает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, о возбуждении дела по факту хищения денег пайщиков при строительстве жилмассивов «Плющихинский» и «Просторный» стало известно в начале апреля. Накануне именитому застройщику предъявили обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». А сегодня в наручниках и под конвоем Алексея Джулая привезли из изолятора временного содержания в суд.

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