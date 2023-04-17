В Новосибирской области на пожарах за неделю спасли 10 человек

За неделю пожарные НСО спасли десятерых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За неделю в Новосибирской области пожарные спасли из огня 10 человек. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС по региону в понедельник, 17 апреля.

— С 10 по 16 апреля в НСО произошло 214 пожаров, из которых 157 случаев – а это 73% от общего количества – горение мусора и сухой растительности, — сообщили в ведомстве.

В 57 случаях пожары возникали по вине человека. В них 5 людей получили травмы, но никто не погиб. Из задымленных зданий пожарные вывели 10 человек.

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