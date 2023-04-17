В Новосибирске заложили первый камень в месте строительства музея Покрышкина

Музей будет располагаться в уникальном комплексе современных зданий Фото: Анна Терешкова

В понедельник, 17 апреля, на площади Маркса состоялась закладка «камня» музея Покрышкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Политик назвала произошедшее «историческим событием». Она подчеркнула, что музей будет располагаться в уникальном комплексе современных зданий.

− Мэрия обязуется выкупить около 1200 квадратных метров под музей, который станет центром левобережья нашего города и знаковым местом исторической памяти города, − написала Анна Терешкова.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее КП-Новосибирск писала, что одним из самых ярких экспонатов музея станет портфель летчика Александра Покрышкина.

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