Под Новосибирском сельчанин на озере задушил знакомого ремнем от штанов

Подозреваемого в убийстве на озере задержали. Фото: https://nsk.sledcom.ru/

В Маслянинском районе Новосибирской области задержали 38-летнего сельчанина, которого подозревают в убийстве знакомого. Информация об этом появилась в СУ СК по региону.

— Обвиняемый и 45-летний потерпевший распивали алкоголь на берегу озера Маслянинского района. Они повздорили, и обвиняемый начал избивать товарища по лицу, а затем задушил его при помощи ремня. Он скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

Сибиряка задержали, сейчас следователи проводят экспертизы и выясняют все подробности убийства.

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