В новосибирском магазине пьяный мужчина выпил кетчуп на глазах у продавцов

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

За прошедшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было пресечено 22 попытки хищения чужого имущества, 30 случаев нарушения общественного порядка, один случай неуплаты по счету и попытка нарушения пропускного режима на особо важном объекте.

14 апреля около 6 часов вечера за совершение кражи продуктов питания из супермаркета в Железнодорожном районе бойцами ГБР-75 был задержан пожилой мужчина. Он пояснил, что украденную упаковку холодца, луковицу и банку шпрот намеревался использовать в качестве закуски к спиртному. Задержанный был передан полицейским.

А около 9 часов вечера тревожная кнопка была нажата в магазине на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Пришедший туда в состоянии алкогольного опьянения мужчина досаждал персоналу, мешая работать. Терпение продавцов лопнуло, когда хулиган взял с витрины кетчуп и демонстративно выпил его. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-76 заставили нарушителя оплатить стоимость употребленного продукта и выпроводили его из магазина.

Другого хулигана, задержанного бойцами ГБР-74 в 5 часов утра 15 апреля в баре на улице Гурьевской, пришлось передать сотрудникам полиции. Этот мужчина, тоже находившийся в нетрезвом состоянии, не только мешал работать персоналу бара, но и оказал сопротивление «гвардейцам».

16 апреля в 15.39 в Заельцовском районе бойцами ГБР-6 была задержана девушка, совершившая многочисленные кражи из магазина. Решением администрации торгового учреждения она была отпущена после того, как оплатила часть причиненного ущерба и пообещала в ближайшие дни выплатить остаток. По данным службы безопасности, воровка нанесла ущерб более чем на 100 тысяч рублей.

Вечером этого же дня ГБР вызвала администратор ресторана в Центральном районе. Находившийся там в нетрезвом состоянии посетитель отказался оплатить счет более чем на 10 тысяч рублей. Прибывшие «гвардейцы» убедили мужчину заплатить по счету.

17 апреля в 1.56 сигнал тревоги поступил из павильона на улице Д. Шмонина. Прибывшие бойцы ГБР-11 обнаружили на объекте разбитую дверь и запросили помощи для поимки злоумышленников у ГБР-76. Совместными усилиями в 2.05 пьяный хулиган был задержан и доставлен в райотдел полиции.