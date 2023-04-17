Домов не видно: Новосибирск 17 апреля накрыла зимняя метель

Город накрыла метель.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Метель в Новосибирске 17 апреля 2023 неожиданно накрыла город во второй половине дня. Несмотря на то, что к концу подходит уже второй месяц весны, погода в столице Сибири все еще иногда становится зимней.
— 17 апреля во второй половине дня в Новосибирске ожидается местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха +1, +3 градусов. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Похолодание и снегопад синоптики обещают и следующий день. Так, во вторник, 18 апреля, в городе ночью похолодает до −11, временами возможен небольшой снегопад.
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