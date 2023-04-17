Производитель чипсов Binggrae увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии начали с линии обжарки в соли и упаковки. Благодаря оптимизации на половину снизилось незавершённое производство - с 48 до 21 тысячи кг, а выработка каждого сотрудника на линии увеличилась на 11% - до 458 кг в смену.

- Участие в нацпроекте дало хорошие результаты: мы планировали увеличить выработку на 10% и добились этого. Но такой показатель - не предел: при необходимости наше предприятие может увеличить выработку в смену на 28%, это подтвердил проведенный на производстве эксперимент. Кроме того, мы выстроили работу службы логистики и, чтобы разгрузить склад на производстве, расширили внешний склад продукции - взяли в аренду дополнительное помещение, - говорит генеральный директор ООО «ВСК» Алексей Кармышев.

Во время диагностики производства рабочая группа предприятия и эксперты Регионального центра компетенций АИР НСО обнаружили большое число внеплановых остановок оборудования. Для сокращения простоев специалисты разработали стандарт для автономного обслуживания оборудования и график профилактического осмотра.

Кроме того, были выявлены переполненность склада сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией, а также неравномерность отгрузки. Чтобы решить эти проблемы, в компании определили необходимое количествозапасов полуфабрикатов, проанализировавихрасходы за два предыдущих года. В итоге за полгода запасы сократили в два раза, что позволилосэкономить более 8 млн рублей. Также установили правила размещения и отгрузки полуфабрикатов и внедрили метод бережливого производства «защита от ошибок».