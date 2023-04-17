Движение на трех центральных улицах ограничили в Новосибирске

В Новосибирске ограничили движение транспорта в Центральном районе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ограничили движение транспорта в Центральном районе. Из-за аварийного ремонта теплотрассы там сузили три улицы – Мичурина, Ядринцевскую и Советскую.
Ограничения будут действовать в разное время. Так, улицы Мичурина и Ядринцевскую частично перекрыли на период с 15 по 24 апреля. Рабочие огородили участок напротив здания общежития на Мичурина, 5.
С 17 по 30 апреля сузили улицу Советскую в районе жилого дома № 7.
− Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта теплотрассы, − объяснили в мэрии Новосибирска.
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