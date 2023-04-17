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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:56

Скорость развития кибератак растет: на достижение цели нужно в среднем 7 дней

От проникновения в инфраструктуру и до достижения целей хакерам в среднем требуется 7 дней, а не несколько месяцев, как это было еще пару лет назад
Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Такие выводы следуют из отчета, подготовленного центром расследования инцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар».

Этот тренд эксперты связывают с ростом количества атак по политическим мотивам, а также их усложнением. Менее профессиональные хакеры объединяются под началом злоумышленников с высокой квалификацией, а различные инструменты для реализации атак (ВПО, эксплойты и т.п.) все чаще бесплатно распространяются на форумах в даркнете или даже в ТГ-каналах. При этом киберзащита многих организаций все еще остается недостаточно высокой.

Аналитика составлена на основе расследований, проведенных с марта 2022 по март 2023 года. Всего было разобрано 40 успешных атак, связанных с проникновением в ИТ-инфраструктуру крупнейших российских организаций, представляющих госсектор, промышленность, энергетику, ритейл, телеком, СМИ, финансы.

Расследования показали, что киберпреступники преследуют 3 основных цели: шифрование данных для получения выкупа, кибершпионаж и хактивизм. Последний стал основным трендом прошлого года - количество подобных кейсов выросло в 5 раз. Для наибольшего резонанса хактивисты выбирали в качестве жертв известные широкой общественностиорганизации из госсектора, СМИ, финансов, телекома и других отраслей.