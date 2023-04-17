Планировал теракты в Москве и Новосибирске: ФСБ пресекла деятельность главаря ИГИЛ*

ФСБ задержала главаря ИГИЛ*, который планировал теракты в Москве и Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГИЛ*, который планировал теракты на территории Московской области и Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

Задержанный − 34-летний гражданин Республики Таджикистан Назаров Т. М.

− Установлено, что Назаров Т. М., являясь сторонником международной террористической организации «ИГИЛ»*, создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске, − рассказали в УФСБ.

Для этого он планировал использовать самодельные взрывные устройства. Активизировать их Назаров собирался в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД.

*террористическая организация, запрещенная на территории России

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