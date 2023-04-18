Уже не верили, что Андрей жив: нашелся выхтовик, которого считали пропавшим два года

Родные искали мужчину два года. Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» // движение по борьбе с рабством «Альтернатива»

Волонтеры нашли новосибирца, который уехал на вахту и пропал два года назад. Родные 43-летнего мужчины рассказали о поисках вахтовика.

- В 2021 году Андрей поехал работать на стройку в Твери, обещали зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Но брат выпил, с работы его уволили. Потом он попал в рабочий дом, занимался тяжелым физическим трудом с 07:00 до 21:00, за плату 300 рублей в день. Но, как говорил брат, и этих денег не платили, - рассказала КП-Новосибирск сестра пропавшего Юлия.

Позже Андрей сбежал из рабочего дома в Подмосковье, жил на улице и ночевал в подъездах в Москве и Подмосковье. Через неделю бездомный встретил прохожего, который дал ему телефон позвонить сестре, она позвонила волонтерам.

Волонтеры движения «Альтернатива» оплатили Андрею место в хостеле, дали чистую одежду и накормили. Затем общественники купили Андрею авиабилет до Новосибирска, он смог вернуться домой на Пасху.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber