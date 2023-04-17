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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:51

В Новосибирской области охотникам выдали 7 тысяч разрешений

В регионе начался сезон охоты
Данила ШУЛЯК
Сезон весенней охоты в НСО открыт.

Сезон весенней охоты в НСО открыт.

Фото: Иван БОРОВКОВ

Охотникам Новосибирской области выдали больше 7 тысяч лицензий. В регионе стартовал сезон охоты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал минприроды и экологии НСО Евений Шестернин в понедельник, 17 апреля.

— Обсудили открытие весенней охоты на аппаратном совещании. Уже выдали больше семи тысяч разрешений. Порядка тысячи охотников впервые получили электронные разрешения, — отметил министр.

Также Шестернин добавил: охотникам остается только ждать погоду — когда с озер сойдет лед и польют дожди.

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