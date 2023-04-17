Новосибирский депутат горсовета и глава ГК «Дискус» Джулай заработал 59 млн рублей за год

За 2021 год Джулай заработал чуть больше 59 миллионов рублей. Фото: https://gorsovetnsk.ru/

Стали известны доходы депутата Совета депутатов Новосибирска, основателя ГК «Дискус» Алексея Джулая. Выяснилось, что за 2021 год он заработал чуть больше 59 миллионов рублей.

Сведения о доходах лиц, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов города Новосибирска, и членов их семьи, опубликованы на сайте горсовета. Данные приведены за период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

В собственности у Джулая два жилых дома, две квартиры, два помещения, одно здание и более 80 земельных участков. Более того, у него есть два автомобиля − Mitsubishi Lancer и КамАЗ 5511, а также моторная лодка Казанка М52.

Напомним, 16 апреля главу ГК «Дискус» Алексея Джулая задержали по делу о мошенничестве. Сегодня ему изберут меру пресечения в Центральном районном суде Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск раскрыла подробности задержания главы ГК «Дискус» Алексея Джулая в Новосибирске.

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