Студенту из Нигерии разрешили остаться в России из-за брака с сибирячкой

Нигерийцу разрешили остаться в России из-за брака с сибирячкой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нигериец Алани Э. приехал в Новосибирск учиться – и женился на сибирячке. Срок законного пребывания в России у иностранца истек, но уезжать от возлюбленной он не захотел. В отношении гражданина Нигерии возбудили уголовное дело, ведь крайний срок истек в ноябре прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, Алани Э. должны были выдворить из страны. Парень признал вину, но попросил не депортировать его, так как он женат на россиянке и скоро получит гражданство.

Суд признан иностранца виновным и оштрафовал его на две тысячи рублей, но разрешил остаться в России. Постановление еще не вступило в законную силу.

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