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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 9:03

В Новосибирске главе ГК «Дискус» Алексею Джулаю избирают меру пресечения

Заседание уже началось
Авторы (2):
Мария НОВИКОВА
Данила ШУЛЯК
Глава стройфирмы присвоил себе деньги вкладчиков.

Глава стройфирмы присвоил себе деньги вкладчиков.

Фото: Мария НОВИКОВА

В понедельник, 17 апреля Центральный районный суд Новосибирска избирает меру пресечения главе ГК «Дискус» Алексею Джулаю.

На кадрах корреспондента КП-Новосибирск видно, как обвиняемого ведут в зал судебных заседаний. Сейчас уже начался процесс по избранию ему меры пресечения.

Ранее Джулая задержали по уголовному делу о мошенничестве — за хищение денег дольщиков. Руководители компании присвоили себе деньги, вложенные в стройки в Плющихинском жилмассиве.

Однако сами инвесторы-дольщики не хотят, чтобы начальника «Дискуса» судили — они собрали подписи и принесли в суд ходатайство. Вкладчики считают, что если Джулая осудят, стройка затянется еще больше.

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