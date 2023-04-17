В Новосибирске планируют установить мемориал «Защитникам Отечества»

В Калининском районе Новосибирска может появиться мемориал «Защитникам Отечества». Фото: мэрия Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска может появиться мемориал «Защитникам Отечества». Его предлагают установить перед главным входом в школу № 105 имени Героя России Ивана Шелохвостова.

Мэрия Новосибирска объявила о проведении общественного обсуждения проекта. Оно продлится с 17 по 30 апреля.

− Памятный знак представляет собой объемную стальную фигуру, которая монтируется на вентиляционную шахту с зазором 65 миллиметров. Конструкция памятного знака состоит из металлического каркаса, отдельных вертикальных металлических профилей разной длины, сваренных вместе по линии, вставок из листового металла между профилями, трех декоративных панно, − указано в проекте мемориала.

Его высота составит шесть метров. В композиции планируют использовать скульптуру двух журавлей, флагштоки с флагом Российской Федерации и флагом школы. В основании памятного знака хотят сделать площадку шириной 60 сантиметров для возложения цветов.

Предложения, рекомендации и замечания нужно направлять по электронному адресу infosovet@admnsk.ru в виде прикрепленного файла.

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