Губернатор Новосибирской области призвал глав районов и округов активизировать строительство жилья

В Новосибирской области более 4,5 миллиардов рублей в 2023 году потратят на социальное жилье. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Новосибирской области более 4,5 миллиардов рублей направят на реализацию трёх социальных строительных программ – служебных квартир, жилья для детей-сирот и расселения жильцов аварийных домов.

Так, для строительства и приобретения 219 служебных квартир из бюджета региона выделено более 891 миллиона рублей, строительства жилья для детей-сирот – более миллиарда рублей на 351 объект. В 2024 и 2025 годах на эти цели запланировано по два миллиарда рублей.

Не менее важная задача – расселение аварийных домов. По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Новосибирской области в 2023 году из аварийного жилья расселят почти 6 тысяч человек. Всего в этом году на расселение жильцов потратят более 2,5 миллиардов рублей. Из Фонда содействия реформированию ЖКХ на эти цели выделят около полутора миллиардов, из бюджета области – более миллиарда рублей. В этом вопросе финансирование тоже увеличивается: всего с 2019 года объем средств составил более 3,2 миллиарда рублей.

За первые три месяца 2023 года в эксплуатацию ввели 822 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году в регионе сдали более 2,2 миллионов квадратов, план на 2023 год – 2,45 миллионов квадратов. Как доложил губернатору Андрею Травникову в ходе оперативного совещания в облправительстве министр строительства региона Алексей Колмаков, резервы для выполнения этой задачи сформированы.

Андрей Травников акцентировал внимание глав районов и городских округов на том, что с их стороны неоднократно звучали просьбы об увеличении финансирования программ, связанных со строительством.

– Я с 2020 года неоднократно вам говорил: стройте! Деньги на эти программы мы найдём, будем добавлять. Вот подтверждение: все три года объём финансирования только увеличивался. Программы будут финансироваться на том же принципе, который был озвучен ещё в 2020 году: те, кто строит – получают дополнительные лимиты. Стройте, финансирование мы найдем, – заявил губернатор.

Кроме того, администрации районов, выступая в качестве заказчиков, могут заключать контракты на перспективу – до 2025 года. Это предусмотрено законом об облбюджете.

Как отметил Андрей Травников, прогноз финансирования на 2024-2025 годы уже подтверждается текущим бюджетом. В течение года область находит возможности перераспределять средства на строительство тем муниципалитетам, где это необходимо. По мнению главы региона, на данный момент не деньги сдерживают темпы строительства, а не слишком активное стимулирование этой сферы.

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