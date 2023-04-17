В Новосибирске продлили арест начальнику регионального ЦОДД Вячеславу Трещеву

Трещев будет находиться под стражей до 19 июня 2023 года. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Начальнику регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеславу Трещеву продлили арест. Он будет находиться под стражей до 19 июня 2023 года.

Постановление вынес Ленинский районный суд.

− Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест, − сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, Вячеслава Трещева задержали в декабре прошлого года. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ – «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Как следует из материалов дела, 19 декабря 2022 года Трещев незаконно получил от предпринимателя, представляющего интересы двух коммерческих фирм (ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал»), часть взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Предполагалось, что благодаря этому указанные фирмы одержат победу в электронных аукционах на оказание услуг по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и устройств автоматизированной розыскной системы для контроля пассажиропотока на объектах авиационной инфраструктуры.

За взятку ГКУ «ЦОДД» обещало осуществить беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

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