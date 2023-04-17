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НовостиУмные вещи17 апреля 2023 7:18

Еще 70 тысяч жителей Новосибирской области получили возможность заказать SIM-карту на дом

Tele2 расширила географию доставки SIM-карт на дом клиентам. Жители Барабинска и Куйбышева теперь могут подключиться к Tele2 без посещения салона связи
Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Чтобы SIM-карту привезли на дом, клиенту нужно оформить заказ на сайте оператора. Там можно выбрать красивый номер, подходящий тарифный план, а также настроить тариф по своему усмотрению, добавив полезные и развлекательные опции. Процесс заказа занимает не более 15 минут. Для активации SIM-карты нужно пройти процедуру саморегистрации или подписать бумажную версию договора об оказании услуг связи в момент приезда курьера.

Доставка SIM-карт возможна как при переходе в Tele2 с номером другого оператора, так и при выборе нового номера. Любой вид доставки для клиента будет бесплатным. Жителям Барабинска и Куйбышева доступна экспресс-доставка в течение нескольких часов.

В Новосибирской области воспользоваться услугой доставки SIM-карт от Tele2 могут более двух миллионов человек. Срок доставки – от нескольких часов до недели в зависимости от отдаленности территории. Возможность заказа SIM в конкретный населенный пункт можно проверить на сайте оператора при оформлении заявки.