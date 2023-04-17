В Новосибирске оставили под домашним арестом экс-директора «Красного факела» Александра Кулябина

Александр Кулябин останется под домашним арестом еще на два месяца. Фото: пресс-служба театра "Красный факел".

В Новосибирске защитники экс-директора «Красного факела» Александра Кулябина не смогли обжаловать продление меры пресечения. Как сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области, обвиняемый останется под домашним арестом до 23 июня.

По данным следствия, Кулябин-старший мог незаконно выплачивать надбавки своему сыну-режиссеру. Его обвиняют по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Сумма ущерба, причиненного бюджету региона, составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Апелляцию рассмотрели 17 апреля в Новосибирском областном суде. Жалобы защиты оставили без удовлетворения.

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