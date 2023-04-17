«Мазду» угнали двое мужчин: раскрыта предыстория автомобиля, на котором погибшая сибирячка врезалась в дерево

В Новосибирске за рулем угнанной машины оказалась погибшая женщина. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске раскрыли предысторию смертельного ДТП с автомобилем, который врезался в дерево на улице Петухова. Стало известно, что «Мазду», за рулем которой 16 апреля погибла 57-летняя женщина, перед ДТП угнали двое неизвестных.

Как рассказала участница этой истории в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», это был автомобиль ее мужа. За двадцать минут до аварии он начал прогревать машину возле здания стоматологии, когда к нему подошли двое мужчин.

– Постучали в дверь, он открыл, и его резко выдернули из машины, угрожали, – рассказала девушка в соцсетях. – Он вернулся в стоматологию, сотрудники вызвали полицию. Преступники скрылись на автомобиле.

То, что произошло дальше – до момента аварии – предстоит выяснить полиции. Через несколько минут необъяснимым образом за рулём угнанной «Мазды» оказалась погибшая женщина.

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