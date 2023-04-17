В этом году никаких мероприятий на 1 Мая не запланировано.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Состоится ли демонстрация 1 мая 2023 года в Новосибирске, власти города еще решают.
— Пока никаких мероприятий на 1 мая не запланировано, информации по поводу демонстрации нет, — сообщила КП-Новосибирск вице-мэр Анна Терешкова.
В предыдущие годы колонн горожан с праздничными плакатами в первый майский день не было из-за пандемии. Но в этом году уже 30 апреля полностью отменят все ковидные ограничения.
Также в этом году отменили неформальное шествие с абсурдными лозунгами — Монстрацию. Она проходила каждое 1 мая до 2019 года, с 2020 года шествие отменяли из-за коронавирусных ограничений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске снова отменили первомайскую Монстрацию
Мероприятие не проводят уже четыре года (подробнее)
Прощай, ковид! В Новосибирской области снимут все ограничительные меры из-за коронавируса
В Новосибирской области больше не будут продлевать режим повышенной готовности из-за коронавируса (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер