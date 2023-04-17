В этом году никаких мероприятий на 1 Мая не запланировано. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Состоится ли демонстрация 1 мая 2023 года в Новосибирске, власти города еще решают.

— Пока никаких мероприятий на 1 мая не запланировано, информации по поводу демонстрации нет, — сообщила КП-Новосибирск вице-мэр Анна Терешкова.

В предыдущие годы колонн горожан с праздничными плакатами в первый майский день не было из-за пандемии. Но в этом году уже 30 апреля полностью отменят все ковидные ограничения.

Также в этом году отменили неформальное шествие с абсурдными лозунгами — Монстрацию. Она проходила каждое 1 мая до 2019 года, с 2020 года шествие отменяли из-за коронавирусных ограничений.

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